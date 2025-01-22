Iğdır'da Evi Soyan Şüpheli, 240 Saatlik Görüntü İncelemesiyle Yakalandı

Iğdır'da bir eve giren şüpheli şahıs ev sahibi ile karşı karşıya gelince silah ile ev sahibini rehin altıktan sonra altınları alarak kayıplara karıştı emniyet güçleri o zanlıyı 240 saatlik görüntüleri inceleyerek buldu.

Olay, Iğdır merkez Karaağaç mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye mahallede bir evi gözüne kestiren İ.İ. evin boş olduğunu düşünerek evin balkonundan içeri girdi. Şüpheli içerde keşif yaparken ev sahibi ile karşı karşıya geldi. Ev sahibini silah ile rehin alan şahıs evdeki altınları alarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine giden güvenlik güçleri şüpheliyi yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı. Ekipler, olayın ardından başlattıkları soruşturma çerçevesinde yaklaşık 65 işyeri ve ikamet ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına ait toplamda 240 saatlik görüntüleri inceledi. Yapılan titiz takip sonucunda, şüpheli şahıs İ.İ. tespit edilerek gözaltına alındı. Adli işlemlerinin ardından şüpheli, tutuklanarak Iğdır Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Emniyet yetkilileri, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. - IĞDIR