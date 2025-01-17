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Iğdır'da Esnafa Dolandırıcılık ve Güvenlik Bilgilendirmesi

Iğdır'da Esnafa Dolandırıcılık ve Güvenlik Bilgilendirmesi
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Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, esnaflara yankesicilik, dolandırıcılık ve sahte para gibi suçlar konusunda bilgilendirme yaptı. Eğitimin amacı, halkın güvenliğini artırmak ve dolandırıcılık olaylarını önlemek.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki esnaflara yönelik önemli bir bilinçlendirme çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, yankesicilik, dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı ve sahte para gibi suçlarla ilgili vatandaşları uyararak, bu tür olaylara karşı alınabilecek tedbirler konusunda bilgiler verdi. Esnafla yapılan görüşmelerde, özellikle telefon dolandırıcılığına karşı dikkatli olunması gerektiği, dolandırıcıların sıkça kullandığı yöntemler ve mağduriyetlerin önlenmesi için yapılması gerekenler anlatıldı. Ayrıca, sahte paranın tespiti için ipuçları ve yankesicilikle ilgili alınması gereken önlemler hakkında da bilgilendirmeler yapıldı.Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü yetkilileri, bu tür eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini belirterek, halkın güvenliğini artırmayı amaçladıklarını vurguladı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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