Iğdır'da elektronik sigara kaçakçılarına jandarma darbesi: 3 gözaltı

Iğdır'da jandarma tarafından düzenlenen elektronik sigara kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı. Operasyonda bin adet elektronik sigara ile gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi.

Iğdır'da jandarma ekiplerince düzenlenen elektronik sigara kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı elektronik sigara ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Karakoyunlu ilçesinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada bin adet elektronik sigara ile gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 3 cep telefonu ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan B.Ç., G.K. ve O.Y., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - IĞDIR

