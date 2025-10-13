Iğdır'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 10 Afgan Yakalandı

Iğdır'da düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 10 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri taşıdığı belirlenen 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 76 plakalı siyah renkli bir aracın Iğdır güzergahını kullanarak Doğubayazıt'tan Kars istikametine düzensiz göçmen taşıdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Söz konusu araç, Iğdır–Tuzluca yolunda havalimanı kavşağı sonrasında durduruldu. Araçta yapılan aramada, iç kısmında ve bagaj bölümünde toplam 10 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüsü Ö.A. ve yanında bulunan İ.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan 10 düzensiz göçmen ise sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. - IĞDIR