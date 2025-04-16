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Iğdır'da Düzensiz Göçle Mücadele Uygulaması: 238 Kişi Sorgulandı

Iğdır'da Düzensiz Göçle Mücadele Uygulaması: 238 Kişi Sorgulandı
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Iğdır'da düzenlenen huzur uygulamasında, 238 şahıs sorgulanmış ve 10 yazıhane ile firma kontrol edilmiştir. Uygulama kapsamında illegal giriş yapan bir şahıs ilgili makamlara teslim edildi.

Iğdır'da düzensiz göçle mücadeleye yönelik yapılan huzur uygulamasında 238 kişi sorgulandı.

Türkiye geneli Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması kapsamında, Iğdır Kazım Karabekir Caddesi ve Evren Paşa Caddesi üzerinde bulunan otobüs yazıhaneleri önü ve çevresi, Zübeyde Hanım Bulvarı, TAEM Uygulama Noktası, Kılıçlar Uygulama Noktası ve tır garajlarında huzur uygulaması yapıldı.

Yapılan uygulamada 10 yazıhane ve firma kontrol edilirken, 238 şahıs sorgulandı. Uygulama kapsamında 17 araç sorgulandı. Uygulamada 1 Afganistan uyruklu şahsa illegal girişten idari işlem yapılırken, şahıs GÖKSEM'e teslim edildi.

Yetkililer uygulamanın belirli aralıklarla devam edeceğini bildirdi. - IĞDIR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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