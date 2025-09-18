Haberler

Iğdır'da Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

Iğdır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çeşitli illerde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda cep telefonları ve bir dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, ülke genelinde mali suçlara yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

Yapılan çalışmalar neticesinde, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları maddi zarara uğrattıkları tespit edilen 4 şüpheli, Kahramanmaraş, İstanbul ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 4 adet cep telefonu ve 1 adet dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından ifadeleri alınmak üzere adliyeye sevk edilecek. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
