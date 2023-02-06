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Iğdır'da depremde hayatını kaybedenler için sela okundu

3. Sayfa Haberleri

Iğdır'da depremde hayatını kaybedenler için sela okundu

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için Iğdır'da camilerde sela okundu.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için Iğdır'da camilerde sela okundu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sabah saatlerinde ilki 7.7 büyüklüğünde ardından merkez üssü Elbistan olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. 10 ilde hissedilen depremin artçı sarsıntıları devam ederken Türkiye genelindeki camilerden depremde hayatını kaybedenler için yatsı ezanından yarım saat önce sela okundu. Iğdır'da da yatsı namazı öncesi tüm camilerde sela okundu. - IĞDIR

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Elbistan Iğdır 3. Sayfa Haberler

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