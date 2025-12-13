Iğdır'da giyim mağazasından çocukların hırsızlığı kamerada

Iğdır'da Adil Aşırım Çarşısı'nda bulunan bir giyim mağazasında yaşanan hırsızlık olayı, iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, yaşları küçük iki çocuk Adil Aşırım Çarşısı'nda mağazanın önünde bulunan mankenlerin yanına yaklaştı. Bir süre çevreyi dikkatlice kontrol eden çocuklardan biri, üzerindeki montu çıkararak arkadaşına verdi. Ardından mağaza önündeki mankenin üzerinde bulunan montlardan birini çıkaran çocuk, montu giydi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, çocuklardan birinin önden giderek çevreyi tekrar kolaçan ettiği, diğer çocuğun ise giydiği montla arkadaşının yanına gelerek birlikte bölgeden uzaklaştığı görülüyor. O anların tamamı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - IĞDIR