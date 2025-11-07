Iğdır'da Çocuğun Cinsel İstismarı Suçundan Aranan Şahıs Tutuklandı
Iğdır'da 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan Ç.T. isimli şahıs, jandarma operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT (Jandarma Dedektifleri) ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan titiz araştırma ve saha çalışmaları sonucunda, Iğdır'ın AliKamerli Mahallesi'nde "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.T. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemece tutuklanan Ç.T., Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - IĞDIR