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Iğdır’da Çocuğa Otomobil Çarptı, Hastaneye Kaldırıldı

Iğdır’da Çocuğa Otomobil Çarptı, Hastaneye Kaldırıldı
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Yukarı Çarıkçı köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan E.K. isimli çocuğa otomobil çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.

Iğdır'da yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı, yaralanan E.K. hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13: 00 sıralarında Yukarı Çarıkçı köyü mevkisindeki karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 TLS 02 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan E.K isimli çocuğa çarptı. Çocuk yaralanırken kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan çocuk sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çoçuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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