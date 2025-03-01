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Iğdır'da Cinsel İstismar Suçlusu Tutuklandı

Iğdır'da Cinsel İstismar Suçlusu Tutuklandı
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Iğdır'da çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 18 yıl hapis cezası bulunan U.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet Müdürlüğü, aranması olan şahıslarla mücadelesine devam edeceğini açıkladı.

Iğdır'da çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranması olan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Iğdır İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.A., Iğdır Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin titiz ve başarılı çalışmaları sonucunda yakalandı. Yakalanan şüpheli, gerekli işlemler için Iğdır Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Emniyet Müdürlüğü, aranan şahıslara yönelik mücadelesinin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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