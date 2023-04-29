Iğdır'da çıkan kavgada 1 kişi öldü

Iğdır'da dün iki grup arasında kız meselesinden dolayı çıkan kavgada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Samur (51) hayatını kaybetti.

Iğdır'da dün iki grup arasında kız meselesinden dolayı çıkan kavgada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Samur (51) hayatını kaybetti.

Iğdır'da aralarında kız meselesi yüzünde husumet olan iki grup, perşembe akşamı Söğütlü Mahallesi'nde bulunan bir asker uğurlama gecesinde karşı karşıya geldi. Burada iki grup arasında başlayan tartışma birden kavgaya dönüştü. Vatandaşların araya girmesi ile kavga son buldu. Dün öğle saatlerinde aynı grup Söğütlü Mahallesi Mevlana Sokak'ta karşı karşıya geldi. Burada iki grup; sopa, bıçak, taş, kesici aletler ile birbirine saldırdı. Kavgada Mehmet Samur (51) aldığı bıçak ve sopa darbeleri ile ağır yaralandı. Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan Samur, hemen ameliyata alındı. Ameliyat sonrası yoğun bakıma kaldırılan Samur, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Olayı öğrenen Samur'un akrabaları hastanede sinir krizi geçirdi. Güvenlik güçleri; hastane, iki grubun evlerinin bulunduğu mahallede ve çarşı merkezinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Samur'un cenazesi Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Samur'un cenazesi otopsi sonrası ailesi ve akrabaları tarafından alınarak Iğdır Asri mezarlığına defnedildi. Olayla ilgili 20 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, kavgada yaralanan 4 kişinin ise tedavisi devam ediyor. - IĞDIR