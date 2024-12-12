Üye Girişi
Haberler
Esad düşerken 'Esad'la görüşülmeli' demişti! Özgür Özel kendini böyle savundu

Esad düşerken 'Esad'la görüşülmeli' demişti! Özgür Özel kendini böyle savundu

 ABD Dışişleri Bakanı: Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz

"Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz"

 MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde

Tarihi an! MİT Başkanı İbrahim Kalın, Emevi Camii'nde
Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız

Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız

Iğdır'da Cezaevi Firarisi Tutuklandı

Iğdır'da Cezaevi Firarisi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı'ndan suçlulara yönelik düzenlenen operasyonda 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi tutuklandı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği başarılı operasyonla önemli bir suçluyu daha yakaladı. Operasyon kapsamında, iki farklı suçtan aranan ve 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından tespit edilerek gözaltına alındı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Iğdır Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İlk kez hakim karşısına çıkan suç makinesini avukatı bile terk etti
img

Fatih Portakal'ın maaşı akıllara zarar
img

Murat Kurum'u daha önce böyle görmediniz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

12-13 Aralık Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? 12-13 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Rakka nerede, Rakka haritası ve konumu! TRT Spor canlı izle! BAŞAKŞEHİR HEİDENHEİM maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Malmö hangi ülkenin takımıdır, hangi ligde oynuyor? TRT 1 canlı maç izle! MALMÖ GALATASARAY MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Malmö Galatasaray 11'i! Galatasaray'ın Malmö maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? MİT Başkanı kimdir? İbrahim Kalın hayatı ve biyografisi! Fatih Portakal maaşı ne kadar, kaç TL? Duygu Sarışın kimdir? Duygu Sarışın kaç yaşında, evli mi? Malmö Galatasaray hangi kanalda? Malmö Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.