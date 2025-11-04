Iğdır'da Çevre Yolunda Kazalar Artıyor

Iğdır'da trafiğin rahatlanması için yapımına başlanan uzun süredir tamamlanmayan çevre yolunda trafik ışığı ve uyarı levhası eksikliği, kazaları beraberinde getiriyor.

Iğdır'da trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla yapımına başlanan ancak uzun süredir tamamlanamayan ve trafiğe açılamayan yeni çevre yolu, kazalarla gündeme gelmeye devam ediyor. İskender Iğdır Caddesi üzerinde yapılan yeni çevre yolunda sabah saatlerinde meydana gelen kazada, elektrikli bir motosiklet ile ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Aynı yolda daha önce de ölümlü kazalar dahil birçok kaza meydana geldi. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - IĞDIR