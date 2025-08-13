İğdır'da Cami Bahçesinde Kavga: İmam Yaralandı

İğdır'da Cami Bahçesinde Kavga: İmam Yaralandı
Iğdır'da bir cami bahçesinde meydana gelen kavgayı ayırmaya çalışan imam Zeki Tümay, yumruklu saldırıya uğrayarak yaralandı. Olayın ardından saldırgan gözaltına alındı.

Iğdır'da cami bahçesinde kavga eden tarafları ayırmak isterken yumruklu saldırıya uğrayan imam yaralandı.

Olay, Hacı Hacer Camii'nin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, cami görevlisi ile bir kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taraflar arasında tansiyon yükselirken, araya giren imam ve eski Ehl-i Beyt Alimler Derneği Başkanı Zeki Tümay kavgayı ayırmaya çalıştı. Ancak taraflardan biri, Tümay'a yumruk atarak olay yerinden kaçtı. Yüzüne aldığı darbe ile yaralanan Zeki Tümay, ambulansla Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İmama saldıran şahıs ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
