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Iğdır'da bir evin çatısında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

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Iğdır Emek Mahallesinde bir evin çatısında belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri önce ev sahibine daha sonra itfaiye ekiplerine haber verdi. Iğdır Belediyesine ait ekipler bölgeye giderek yangını söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar oluştu.

Iğdır'da bir evin çatısında çıkan yangın kısa sürede söndürülürken evde maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre Iğdır Emek Mahallesinde bir evin çatısında belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri önce ev sahibine daha sonra itfaiye ekiplerine haber verdi. Iğdır Belediyesine ait ekipler bölgeye giderek yangını söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar oluştu. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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