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Iğdır'da bir binanın 4. katında yangın çıktı

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Cumhuriyet Mahallesi Avukat İbrahim Bozyel Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Iğdır'da bir binanın 4. katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Avukat İbrahim Bozyel Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangın çıkan olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay sırasında dairenin boş olduğu öğrenildi. Dairede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi 3-sayfa İtfaiye Güvenlik Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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