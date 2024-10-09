Üye Girişi
Haberler

Iğdır'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Iğdır'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da komşular arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda Çerkez Eray isimli bir kişi hayatını kaybetti, zanlı gözaltına alındı.

Iğdır'da komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Iğdır merkez Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı bahçe içinde ikamet eden iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, ismi öğrenilmeyen bir kişi Çerkez Eray'ı bıçak darbesiyle öldürdü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çerkez Eray olay yerinde hayatını kaybederken olayın zanlısı yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. Eray'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Politika Güvenlik 3-sayfa Kavga Suç

Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf ürünlerini 'Helal Sertifika' adı altında satıyormuş

Köfteye domuz eti karıştıran ünlü firma vatandaşı böyle kandırmış

 Türkiye'nin Çernobili'nde test yaptılar, sonuç sanılandan çok daha kötü çıktı

Halkın kanserden öldüğü mahallede test yaptılar, sonuç korkunç

 Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrailli Bakan Katz'a sert tepki

İsrailli bakanın skandal paylaşımına Türkiye'den art arda tepkiler
Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Gözüne kestirdiği genci yolcuların gözü önünde hunharca katletti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 10 Ekim Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Halkbank çöktü mü? Halkbank mobil uygulamada, internet şubesinde sorun mu var, problem ne? Karamürsel'de otobüste cinayet VİDEOSU yayınlandı mı? Karamürsel boğaz kesme olayı nedir, nerede oldu? Karamürsel nerede, İstanbul'da mı, Kocaeli'de mi, hangi şehirde? Uşak Spor İnegöl Kafkas CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Uşak Spor İnegöl Kafkas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mazıdağı Fosfat Spor Tire 2021 FSK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Mazıdağı Fosfat Spor Tire 2021 FSK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Silivrispor Nevşehir Belediye Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Silivrispor Nevşehir Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muğla Beykoz İshaklı SF CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Muğla Beykoz İshaklı SF maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fatsa Belediyespor T.Metal 1963 Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Fatsa Belediyespor T.Metal 1963 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Çayeli Spor Etimesgut Belediyespor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Çayeli Spor Etimesgut Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.