Iğdır'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Iğdır'da komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Iğdır merkez Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı bahçe içinde ikamet eden iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, ismi öğrenilmeyen bir kişi Çerkez Eray'ı bıçak darbesiyle öldürdü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çerkez Eray olay yerinde hayatını kaybederken olayın zanlısı yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. Eray'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. - IĞDIR