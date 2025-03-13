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Iğdır'da Beton Mikserinin Çarptığı Genç Kız Yaralandı

Iğdır'da Beton Mikserinin Çarptığı Genç Kız Yaralandı
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Iğdır merkezinde bir beton mikserinin geri geri giderken çarptığı 21 yaşındaki genç kız yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, genç kız ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.

Iğdır'da beton döken mikserin çarptığı genç kız yaralandı.

Kaza, Iğdır merkez Zübeyde Hanım Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir merkezinde yapımı devam eden Haydar Aliyev Parkı'na beton dökmeye giden 06 EIE 674 plakalı beton mikseri, geri geri giderken Esmanur Ataş'a (21) çarptı. Beton mikserinin ön lastikleri sağ ayağının üzerinde geçen genç kız yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kız, Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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