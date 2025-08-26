Iğdır'da Av Dönemi Başladı: Denetimler Sıkılaştırıldı

Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca, 2025-2026 Av Dönemi Iğdır'da 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla başladı.

Iğdır'da ev sezonunun açılmasıyla birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından av koruma ve kontrol faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor.

Yasal avcılığın sürdürülebilir şekilde yürütülmesi, doğal yaşamın korunması ve kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla sahada yoğun denetimler gerçekleştirilken; belge kontrolleri, tür ve kota denetimleri titizlikle yapılıyor.

Yetkililer avcıların Merkez Av Komisyonu Kararları ve avcılıkla ilgili mevzuat hükümlerine uymalarının büyük önem taşıdığını belirtti. - IĞDIR