Iğdır'da Av Dönemi Başladı: Denetimler Sıkılaştırıldı

2025-2026 Av Dönemi Iğdır'da 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla başladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü, yasal avcılığın sürdürülebilirliğini sağlamak ve kaçak avcılığı önlemek için sıkı denetimler yapıyor.

Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca, 2025-2026 Av Dönemi Iğdır'da 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla başladı.

Iğdır'da ev sezonunun açılmasıyla birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından av koruma ve kontrol faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor.

Yasal avcılığın sürdürülebilir şekilde yürütülmesi, doğal yaşamın korunması ve kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla sahada yoğun denetimler gerçekleştirilken; belge kontrolleri, tür ve kota denetimleri titizlikle yapılıyor.

Yetkililer avcıların Merkez Av Komisyonu Kararları ve avcılıkla ilgili mevzuat hükümlerine uymalarının büyük önem taşıdığını belirtti. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
