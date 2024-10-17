Iğdır'da Asayiş Denetimleri: 13 Gözaltı, Uyuşturucu ve Kaçak Malzeme Ele Geçirildi
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, bir hafta süren asayiş denetimlerinde, çeşitli suçlardan aranan 13 kişiyi yakaladı. Uyuşturucu, kaçak alkol ve sigara ele geçirildi.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, şehir genelinde bir hafta boyunca yapılan asayiş denetimlerinin bilançosunu paylaştı.
Iğdır Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin son bir haftada yapmış olduğu uygulama, denetim ve kontrollerde; çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs yakalanırken, 8 şahıs tutuklandı. 4 şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurmak, kabul etmek, kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından işlem yapılırken 21,25 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca yapılan operasyonda yurda kaçak yollarla girmeye çalışan 4 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda 8 şişe kaçak alkol, 760 paket kaçak sigara da ele geçirildi. - IĞDIR