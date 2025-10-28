Haberler

Iğdır'da Asansör Montajı Sırasında İş Kazası: İki İşçi Yaralandı

Iğdır'da Asansör Montajı Sırasında İş Kazası: İki İşçi Yaralandı
Güncelleme:
Iğdır'daki bir apartman inşaatında asansör montajı yapan iki Azerbaycan uyruklu işçi, beşinci kattan asansör boşluğuna düşerek yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri ve polis inceleme başlattı.

Iğdır'da bir apartman inşaatında asansör montajı yapan iki işçi, beşinci kattan asansör boşluğuna düşerek yaralandı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Topçular Mahallesi Topçular Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın asansör montajını yapan Azerbaycan uyruklu Babak Najafov ve Sananı Fatullayev, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek beşinci kattan asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır, diğerinin ise hafif olduğu öğrenildi. Her iki işçi de ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - IĞDIR

