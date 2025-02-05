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Iğdır'da Aranan Cezaevi Firarisi Yakalandı

Iğdır'da Aranan Cezaevi Firarisi Yakalandı
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Iğdır'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Iğdır'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda hakkında 14 yıl 2 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi JASAT ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan araştırma neticesinde hakkında 14 yıl 2 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın bulunması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde aranan şahıs ekipler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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