Iğdır'da Aranan Cezaevi Firarisi Yakalandı

Iğdır'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda hakkında 14 yıl 2 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi JASAT ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan araştırma neticesinde hakkında 14 yıl 2 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın bulunması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde aranan şahıs ekipler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - IĞDIR