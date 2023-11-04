Iğdır'da aranan 37 şüpheliden 17'si cezaevine gönderildi
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Iğdır'da Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan operasyonlarda 37 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 17'si cezaevine gönderilirken, 20'si serbest bırakıldı. Ekim ayında yapılan operasyonlarda ise 51 kişiden 21'i tutuklandı.
Iğdır'da çeşitli suçlardan aranan 37 şüpheliden 17'si cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik sürdürdüğü operasyonlarda 4 günde 37 şüpheliyi yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si cezaevine gönredildi, 20 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Öte yandan JASAT ekibince ekim ayında yapılan operasyonlarda yakalanan 51 kişiden 21'i tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa