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Iğdır'da aranan 37 şüpheliden 17'si cezaevine gönderildi

Iğdır'da Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan operasyonlarda 37 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 17'si cezaevine gönderilirken, 20'si serbest bırakıldı. Ekim ayında yapılan operasyonlarda ise 51 kişiden 21'i tutuklandı.