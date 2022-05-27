Aralarında kamu personelinin de bulunduğu 31 kişiye dolandırıcılık operasyonu - Haberler

Aralarında kamu personelinin de bulunduğu 31 kişiye dolandırıcılık operasyonu

IĞDIR - Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Iğdır merkezli yapılan operasyonda bazı kamu görevlilerinin de bulunduğu milyonlarca liralık dolandırıcılık yapan 31 kişiye operasyon düzenlendi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve JASAT Dedektifleri tarafından hayvan dolandırıcılarına yönelik yapılan 6 aylık takip sonuç verdi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu çeşitli sosyal medya hesapları üzerinden irtibat kurdukları vatandaşları piyasadan daha ucuza hayvan satmak vaadiyle kandırıp defalarca ve milyonlarca liralık dolandırıcılık yaparak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 31 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Iğdır merkezli Kars, Van ve Bursa illeri olmak üzere toplam 4 ilde çok sayıda jandarma, polis, komando timi ve özel harekat personelinin katılımı ile "Fırtına Operasyonu" adı verilen eş zamanlı ve geniş çaplı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda, 3'ü kamu görevlisi toplam 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 26 bin lira suç geliri nakit para, 99 adet tarihi değere sahip altın sikke, 410 gr esrar uyuşturucu maddesi, çok sayıda senet, banka dekontları ve sahte hayvan nakil belgesi, 27 adet cep telefonu ve çok sayıda yabancı şahıslar adına kayıtlı suçta kullanılan SIM kart ele geçirildi. Soruşturmanın derinleştirilerek devam edeceği öğrenildi.