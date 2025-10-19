Haberler

Iğdır'da Alzheimer Hastası Emekli Öğretmen İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Genişletildi

Iğdır'da Alzheimer Hastası Emekli Öğretmen İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Genişletildi
Iğdır'ın Küllük köyünde 9 gün önce kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası emekli öğretmen İslam Temeş'i bulmak için arama-kurtarma çalışmaları genişletildi. 114 kişilik ekiplerle başlayan çalışmalar, şimdi bin kişilik ekip tarafından sürdürülüyor.

Iğdır'ın Küllük köyünde 9 gün önce kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası emekli öğretmen İslam Temeş'i bulmak için yürütülen arama-kurtarma çalışmaları genişletildi.

Iğdır'ın Küllük köyünde 9 gün önce kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası emekli öğretmen İslam Temeş'i bulmak için dün 114 kişiyle sürdürülen ancak herhangi bir bulguya ulaşılamayan çalışmaların ardından bugün yeni bir çalışma başlatıldı. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının seferber olduğu arama-kurtarmada bin kişi yer aldı. Yürütülen arama faaliyetlerine AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), komando birlikleri ve çeşitli kamu kurumlarından oluşturulan ekiplerle birlikte toplam bin personel katılıyor. Ekipler, Küllük köyünün yanı sıra çevredeki köyler, tarlalar, sulama kanalları ve kırsal alanlarda detaylı tarama gerçekleştiriyor. Çalışmalara insansız hava araçları (İHA) ve arama köpekleri de destek veriyor.

Yetkililer, İslam Temeş'in bulunmasına yardımcı olabilecek her türlü bilginin güvenlik birimleriyle paylaşılması çağrısında bulundu. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
