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Iğdır'da Akaryakıt Kaçakçılığı Operasyonu: 517 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Iğdır'da Akaryakıt Kaçakçılığı Operasyonu: 517 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi
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Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 517 litre kaçak akaryakıt ve 3 adet gümrük kaçağı alkol ele geçirildi. İkisi de yasadışı faaliyetlerde bulunduğu belirtilen iki şüpheli yakalandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından akaryakıt kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 517 litre kaçak akaryakıt ve 3 adet gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Iğdır'da yasadışı akaryakıt kaçakçılığı yapan şahısların tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalar sonucunda, şüphe üzerine durdurulan bir araç üzerinde ve ikamette yapılan aramalar neticesinde 517 litre gümrük kaçağı akaryakıt ve 3 adet gümrük kaçağı alkol ele geçirildi. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan 2 şüpheli şahıs yakalandı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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