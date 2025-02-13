Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 15'ten fazla yaralı var

Almanya'nın kalbinde şok saldırı! Çok sayıda yaralı var
Korkuları gerçek oluyor! MSB'den Yunanistan'a meteor füzesi yanıtı

Türkiye'den Yunanistan'a meteor füzesi yanıtı
Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak

Böyle sonuçlar gelmeye devam ederse gemileri yakacak
Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme

Hastanedeki skandala inceleme

Iğdır'da Akaryakıt Kaçakçılığı Operasyonu: 3200 Litre Ele Geçirildi

Iğdır'da Akaryakıt Kaçakçılığı Operasyonu: 3200 Litre Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, akaryakıt kaçakçılığı yapan bir kişi yakalandı ve 3200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı tarafından akaryakıt kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 3 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık Suçları ile Mücadele kapsamında yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda, şehir merkezinde akaryakıt kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen bir şüpheliyi takibe aldı. Gerçekleştirilen operasyonda, 3 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak, akaryakıt kaçakçılığı yapan bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini ve suçluların adalete teslim edilmesi için gereken tüm tedbirleri alacağını belirtti. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Yerli mi yabancı mı? Derbiyi yönetecek hakem belli oldu
img

Türkiye onu bu videolarla tanımıştı, tutuklandı
img

Kalçasındaki dövmeyi gösteren Hadise sosyal medyayı salladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak ortasında dehşet! Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber

Genç kadın, son nefesini can havliyle sığındığı iş yerinde verdi
Galatasaray maçındaki VAR hakemi bir ülkeyi daha karıştırdı

Bir ülkeyi daha karıştırdı
Hadise yeni şarkısını kalçasındaki dövmeyi paylaşarak duyurdu

Kalçasındaki dövmeyi gösteren Hadise sosyal medyayı salladı
Tolga Karel, Fırat Tanış'a fena bilenmiş: Gördüğüm yerde ağzını burnunu kıracağım

Ünlü oyuncu Fırat Tanış'a fena bilenmiş: Ağzını burnunu kıracağım
Nike ve Adidas'a rakipti! Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor

Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor
Sarıgül'den uçakta karşılaştığı trans bireye: Sizi ağırlamak istiyorum

Uçakta karşılaştılar! Sarıgül ile trans bireyin diyalogları bomba

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.