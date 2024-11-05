Iğdır'da Akaryakıt Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Iğdır'ın Aralık ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan akaryakıt kaçakçılığında 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte kaçakçılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Aralık ilçesinde bir adreste yapılan aramada ise 2 bin 50 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olaya karışan şüpheliler gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı. - IĞDIR