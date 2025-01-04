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Iğdır'da Akaryakıt Kaçakçılığı Operasyonu: 2.463 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Iğdır'da Akaryakıt Kaçakçılığı Operasyonu: 2.463 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi
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Iğdır'da gerçekleştirilen operasyonda, 2 bin 463 litre kaçak akaryakıt ve bir elektrikli aktarım cihazı ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır'da yapılan akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 2 bin 463 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Aralık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonucunda, akaryakıt kaçakçılığına yönelik önemli bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, 2 bin 463 litre kaçak akaryakıt ve 1 adet elektrikli aktarım cihazı ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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