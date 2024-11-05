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Iğdır'da AK Parti İl Başkanlığı'na Satırlı Saldırı

Iğdır'da AK Parti İl Başkanlığı'na Satırlı Saldırı
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Iğdır'da bir şahıs, AK Parti İl Başkanlığı binasına satırla saldırarak camları kırdı. Olayın ardından güvenlik güçleri saldırganu gözaltına aldı.

Iğdır'da AK Parti İl Başkanlığı binasına satırla saldırıda bulunan şahıs gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilen Balta (30) isimli saldırgan Bağlar Mahallesi'nde Emir Ensar Apartmanı'ndaki AK Parti İl Başkanlığına geldi. Saldırgan elindeki balta ile parti binasının zilini çaldı. Kapı açılmayınca saldırgan elindeki satırla kapının camlarını kırdı. Binanın kapısının açılmasıyla içeri giren şahıs, bağırıp hakaretlerde bulundu. İhbar üzerine adrese sevk edilen güvenlik güçleri, şüpheliyi ikna edip gözaltına aldı. Saldırganın emniyetteki sorgusu devam ediyor. Saldırganın bina önüne gelmesi ve saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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