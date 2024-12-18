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Iğdır'da AK Parti İl Başkanlığı'na Molotofkokteyli Saldırısı

Iğdır'da AK Parti İl Başkanlığı'na Molotofkokteyli Saldırısı
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AK Parti Iğdır İl Başkanlığı'na düzenlenen molotofkokteyli saldırısı sonrası 3 zanlı gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

AK Parti Iğdır İl Başkanlığı'na molotofkokteyli ile saldırı düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AK Parti Iğdır İl Başkanlığı'na 14 Aralık Cumartesi günü saat 18.40 sıralarında molotofkokteylli saldırı düzenlendi. Olaydan sonra 2 kişi hemen gözaltına alınırken kısa süre sonra saldırıyı düzenlediği iddia edilen 3'üncü kişi de gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan M.B. (18), O.Y. (18) ve Ö.K. (17) adlı kişilerin olayı işlediği, o sırada telefonla da kundaklamayı çektikleri anlaşıldı. Bugün mahkemeye sevk edilen 3 kişiden Ö.K. (17), adli mercilerce adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek serbest bırakıldı. Olayı işleyen M.B. (18) ve O.Y. (18) ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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