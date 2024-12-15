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Iğdır'da AK Parti binasına gerçekleştirilen molotoflu saldırı kınandı

Iğdır'da AK Parti binasına gerçekleştirilen molotoflu saldırı kınandı
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Iğdır'da dün akşam AK Parti binasına gerçekleştirilen molotoflu saldırı partililer tarafından kınandı.

Iğdır'da dün akşam AK Parti binasına gerçekleştirilen molotoflu saldırı partililer tarafından kınandı.

Iğdır'ın Bağlar Mahallesi'nde bulunan AK Parti İl Başkanlığı binasına, dün akşam kar maskeli üç şüpheli tarafından molotoflu saldırı düzenlendi. Molotofkokteylleriyle saldırıyı gerçekleştiren üç kişi de yakalandı. Saldırı sonrası bugün parti binası önünde bir araya gelen partililer olayı kınadı. Basın açıklaması yapan AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz,

şunları söyledi:

"3 kişilik bir grup parti binamıza gelerek saldırı eyleminde bulundu. Kapı kapalı olunca molotof atıp kaçıyorlar. Emniyet güçlerimiz gerekeni yaptı 3 saldırgan da kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Tabi incelemeler yapılıyor devamı gelecek. Esefle bu saldırıları kınıyorum. Biz hiçbir zaman bu tür hadiselerden yılmayacağız, geri adım atmayacağız. Tüm gücümüzle ülkemizi ve Iğdır'ımızı temsil etmeye ve mücadeleye devam edeceğiz. Biz şehit olmak için gözünü kırpmadan atılan bir milletin evlatlarıyız, torunlarıyız. Bu tür hadiseler hiçbir zaman bizi yıldıramaz, korkutamaz. Biz Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızın önderliğinde terörün hep beraber kökünü kazımaya devam ediyoruz. İnşallah bu tür hadiseler olmayacaktır teşkilatlarımızın hepsi Cumhurbaşkanımızın arkasında durmaya devam edecektir. Bizim niyetimiz belli, bu memlekete hizmet. Huzuru bozmak isteyenlerin önünde bir dağ gibi duracağız." - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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