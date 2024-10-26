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Iğdır'da Aileler Arasında Sandalyeli Kavga: Çok Sayıda Yaralı

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Iğdır'da husumetli aileler arasında gerçekleşen tartışma, sandalyelerin kullanıldığı kavga ile sonuçlandı. Olayda birçok kişi yaralandı ve güvenlik ekipleri müdahale etti.

Iğdır'da daha önceden aralarında husumet olan aileler arasında çıkan sandalyeli kavgada birçok kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olan aileler merkez Halfeli Caddesi'nde kahvede karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kahve içinde büyüyen kavgada taraflar birbirlerine sandalyeler ile saldırdı. Birçok yaralının olduğu kavgayı vatandaşlar ve ihbar üzerine giden polisler ayırdı. Yaralılar Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılırken polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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