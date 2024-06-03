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Iğdır'da 669 Bin 200 Lira Sahte Para Yakalandı

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Iğdır'da piyasaya sürülmek üzere olan 669 bin 200 lira sahte para ele geçirildi. Zanlı tutuklandı.

Iğdır'da piyasaya 669 bin 200 lira sahte para sürmeye çalışırken yakalanan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirde çok sayıda sahte parayı piyasaya sürüleceği ihbarı aldı.İhbar sonrası piyasaya sahte para sürmeye çalışacağı öğrenilen şüpheli takibe alındı.Şüphelinin Karakoyunlu ilçesindeki adresine operasyon düzenleyen jandarma, 100 ve 200 liralık banknotlar halinde 669 bin 200 lira sahte para ele geçirdi.Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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