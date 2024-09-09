Iğdır'da 32 Kilo 800 Gram Esrar Ele Geçirildi

Iğdır'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 32 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

Iğdır'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyon sonucunda, 32 kilo 800 gram esrar ele geçirildi. Operasyonlar, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik olarak farklı adreslerde yapıldı. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak V.H., A.P. ve M.A.E. isimli üç şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - IĞDIR