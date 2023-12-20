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Iğdır'da 315 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

20 Aralık 2023 12:59 Güncelleme: 13:01 Abone Ol

Iğdır, Aralık ve Tuzluca Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesi ile Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde operasyon başlattı. Yapılan operasyonda 315 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay ile ilgili 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.