Iğdır'da 21 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Iğdır'da 21 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir başarıya imza attı. Iğdır "İlamat ve İnfaz Bürosu" tarafından yürütülen araştırmalarda, "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 21 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.İ. isimli şahıs tespit edildi. Yakalanan S.İ., adliyedeki işlemlerinin ardından Iğdır Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma ve işlemler devam etmektedir. - IĞDIR