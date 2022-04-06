Kaçak avcılara 12 bin 400 TL ceza kesildi

Iğdır'da yetkililerin yaptığı rutin denetimlerde kaçak keklik avlarken yakalanan 2 kişiye 12 bin 400 TL ceza uygulandı, canlı mühre olarak kullanılan keklikler ise doğaya salındı.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, kaçak avcılara göz açtırmıyor. Yapılan ortak rutin denetimde Ağrı Dağı kırsalındaki arazilerde 2 kişinin kaçak şekilde avlandığı tespit edildi. Kaçak avlanan 2 şahsın canlı mühre olarak kullandıkları 6 kınalı keklik ile tuzak ve kafesler de bulundu. Ekipler tarafından kaçak avcılara 6 bin 400 lirası idari olmak üzere toplam 12 bin 400 TL para cezası uygulandı.

Denetimde ele geçirilen kafes ve tuzaklar imha edilirken, canlı mühre keklikler ise doğaya salındı. - IĞDIR