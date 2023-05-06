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Iğdır'da 16 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü cezaevine gönderildi

Iğdır'da 16 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü cezaevine gönderildi

3. Sayfa Haberleri

Iğdır'da 16 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibinin yaptığı çalışma sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Iğdır'da 16 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekibinin yaptığı çalışma sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekibi, "kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan Ö.B'nin yakalanması için çalışma başlattı. JASAT ekibi yaptığı çalışmada Melekli beldesindeki bir adrese yaptığı operasyonla, hakkında 16 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.B'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.B, cezaevine teslim edildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Suç Araştırma Timi JASAT Iğdır 3. Sayfa Haberler

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