Iğdır'da 16 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü cezaevine gönderildi

Iğdır'da 16 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekibinin yaptığı çalışma sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekibi, "kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan Ö.B'nin yakalanması için çalışma başlattı. JASAT ekibi yaptığı çalışmada Melekli beldesindeki bir adrese yaptığı operasyonla, hakkında 16 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.B'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.B, cezaevine teslim edildi. - IĞDIR