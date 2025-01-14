Iğdır'da 15 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
Iğdır'da cinsel istismarı suçundan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan U.D.Ü. yakalandı. Emniyet ekipleri, firari hükümlüyü kent merkezinde tespit ederek gözaltına aldı.
Iğdır'da cinsel istismarı suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinsel istismarı suçunu işlediği gerekçesiyle hakkında 15 yıl hapis cezası verilen U.D.Ü'nün yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu ekipler kent merkezinde U.D.Ü'yü yakaladı. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - IĞDIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa