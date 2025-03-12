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Iğdır'da 13 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Iğdır'da 13 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
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Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, üzerinde yakalama kararı bulunan ve 13 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir şahsı gerçekleştirdiği operasyonla yakaladı. Şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Iğdır'da 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yapılan operasyonda yakalandı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında, hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucu, nitelikli suçlardan aranan ve hakkında 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak tutuklandı. Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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