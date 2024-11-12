Iğdır'da 10 Yıl Hapis Cezası Olan Üç Suçlu Yakalandı

Iğdır'da çeşitli suçlardan araması bulunan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 3 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada, nitelikli suçlardan aranan ve 10 yıl üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs tespit edilerek yakalandı. Yakalanan şahıslar, jandarma ekiplerince gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - IĞDIR