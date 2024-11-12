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Iğdır'da 10 Yıl Hapis Cezası Olan Üç Suçlu Yakalandı

Iğdır'da 10 Yıl Hapis Cezası Olan Üç Suçlu Yakalandı
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Iğdır'da İl Jandarma Komutanlığı, hakkında yakalama kararı bulunan ve nitelikli suçlardan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 3 şahsı başarılı bir operasyonla yakaladı. Şahıslar gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.

Iğdır'da çeşitli suçlardan araması bulunan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 3 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada, nitelikli suçlardan aranan ve 10 yıl üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs tespit edilerek yakalandı. Yakalanan şahıslar, jandarma ekiplerince gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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