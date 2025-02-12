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Iğdır'da 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Iğdır'da 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
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Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı. Jandarma, halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadeleye devam ediyor.

Iğdır'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadeleye kararlılıkla devam ediyor. Son olarak, hakkında yakalama kararı bulunan ve "nitelikli suçlar" kapsamında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın izini sürdü. Jandarma dedektiflerinin titiz çalışmaları ve istihbari faaliyetler sonucunda şahsın saklandığı yer tespit edildi. Yapılan operasyonla yakalanan zanlı, adli makamlara sevk edilerek tutuklanarak ve cezaevine gönderildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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