Iğdır Adliyesi'nde Rüşvet ve İrtikap Soruşturması: İki Avukat Operasyona Tutarlandı

Güncelleme:
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'rüşvet ve irtikap' soruşturmasında iki avukat hakkında tutuklama ve ev hapsi uygulandı. Şüphelilerin mahkeme kalemlerinde görevli personelle irtibatlı olduğu belirlendi.

Iğdır Adliyesi'nde yürütülen "rüşvet ve irtikap" soruşturması kapsamında biri tutuklu, diğeri ev hapsinde olmak üzere iki avukat hakkında işlem yapıldı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2025 yılı Mayıs ayında başlatılan soruşturma kapsamında, mahkeme kalemlerinde görev yapan yazı işleri müdürleri T.Ç. ve Ü.Y.'nin dosyaları işlemsiz bırakarak zamanaşımı sağlamaya çalıştıkları ve infaz dosyaları üzerinde oynayarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Şüpheliler, 24 Mayıs'ta yakalanıp 28 Mayıs'ta tutuklandı.

Soruşturma sürecinde elde edilen teknik ve fiziki deliller doğrultusunda bazı avukatların da bu kişilerle irtibatlı olabileceği tespit edildi. Bunun üzerine Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Adalet Bakanlığı'nın izniyle yürütülen soruşturma genişletildi. Bu çerçevede, Iğdır Barosu'na kayıtlı avukatlar G.A. ve R.Ş. hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konulurken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen avukatlardan G.A. "irtikap" suçundan tutuklandı, R.Ş. hakkında ise konutu terk etmeme tedbiri (ev hapsi) uygulandı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
