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Iğdır 3. sayfa haberleri: Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

3. Sayfa Haberleri

Iğdır 3. sayfa haberleri: Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Iğdır yerel 3. sayfa haberine göre Iğdır'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Iğdır'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 170 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde, 45 gram yoz esrar türü uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 5 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonda uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları tespit edilen 3 kişiden biri adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 2 şüpheli ise tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Iğdır 3. Sayfa Haberler

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