Iğdır haber: Iğdır Belediyesi sebze halinde çıkan yangında kundaklama şüphesi 3. Sayfa Haberleri Gelen Iğdır haberlerine göre Iğdır Belediyesi sebze halinde çıkan yangında kundaklama şüphesi Iğdır Emek mahallesinde belediyeye ait sebze halinde iki ayrı yerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, ekipler 'kundaklama' şüphesi üzerinde duruyor. Iğdır Belediyesi sebze halinde çıkan yangında kundaklama şüphesi IĞDIR - Iğdır Emek mahallesinde belediyeye ait sebze halinde iki ayrı yerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, ekipler 'kundaklama' şüphesi üzerinde duruyor. Iğdır merkez Emek mahallesinde belediyeye ait sebze halinde gece saatlerinde iki ayrı yerde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çabası sonucunda Iğdır Belediyesi sebze halinde bulunan zabıta kontrol noktası ile kantarın bulunduğu tek katlı binalarda çıkan yangın söndürüldü. Yangında belediyeye ait her iki binada da maddi hasar oluşurken, 'kundaklama' şüphesi ihtimaline karşı polis soruşturma başlattı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum İtfaiye Iğdır 3. Sayfa Yerel Haberler

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