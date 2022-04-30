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İftar sonrası sürücüler yola çıktı, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk başladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İftar sonrası sürücüler yola çıktı, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk başladı Bayram tatiline günler kala yola çıkan vatandaşlar TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşturdu.

İftar sonrası sürücüler yola çıktı, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk başladı

KOCAELİ - Bayram tatiline günler kala yola çıkan vatandaşlar TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşturdu. Önceki yıllara göre yoğunluğun az olduğu gözlemlenen trafik havadan da görüntülendi.

Hafta sonununda eklenerek bayram tatilini beş güne çıkaran vatandaşlar, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde akıcı bir yoğunluk oluşturdu. İstanbul'dan Ankara istikametine giden ve haftasonu ile bayram tatilini birleştiren sürücüler iftarın ardından yola çıktı. Gündüz saatlerinde tamamen açık olan yolda akşam saatlerinde yoğunluk arttı. Sürücüler sıklıkla alternatif güzergahları da kullandı. Yol güzergahı boyunca polis ve jandarma ekipleri de sık sık denetimler gerçekleştirdi. Trafik yoğunluğunun önceki yıllara göre daha az olduğu dikkat çekerken TEM Otoyolu dron ile havadan da görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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