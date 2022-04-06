İftar saatini fırsat bilip, genç kadının çocukluk hayalini böyle çaldılar

Bisikleti çalınan Hanife Tekin: "Benim çocukluk hayalimi 2 dakikanın içerisinde çalıp gittiler"

SAKARYA Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iftar saatini fırsat bilen hırsızlar, Hanife Tekin'in çocukluk hayali olan bisikletini dakikalar içinde çaldı. Şüpheliler polis ekipleri tarafından her yerde aranırken, hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 Nisan Cumartesi günü Adapazarı ilçesi Eski Kazım Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hanife Tekin'in ilk bisikleti, Ramazan ayının ilk günü iftar saatinde kimliği belirsiz 3 şüpheli tarafından çalındı. İşe gitmek için evden çıktığında bisikletinin çalındığını fark eden Tekin, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, sitenin güvenlik kameralarını inceleyerek konuya ilişkin çalışma başlattı.

Ramazan ayının ilk iftarının yapıldığı saatleri fırsat bilen 3 şüphelinin bisikleti çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bisikletin içeride olduğunu gören hırsızlardan ikisinin binanın içerisine girmesi, daha sonra bir hırsızın kırılan kilidi cebine koyması ve hiçbir şey olamamış gibi bisikletle birlikte gitmesi yer alıyor.

"Kilidi çözmek için uğraşmışlar"

Bisikleti çalınan Hanife Tekin, "Ramazan'ın ilk günü iftardan 1 saat önce markete gidip geldim, bisikletim yerindeydi ve bıraktığım şekilde kilitliydi. En son 4 Nisan Pazartesi günü sabah işe giderken bisikletime baktığımda yerinde değildi. Sonrasında site yönetimine müracaat ettim ve karakola başvurarak ifade verdim. Polis ekipleri buradaki kamera görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerinde 3 şahsın siteyi dolandığını gördük, diğer bütün blokları geziyorlar. Önce bir tanesi içeriye geliyor, ardından diğeri geliyor. Birkaç dakika kilidi çözmek için uğraşmışlar, sonrasında bir tanesi kilidi cebine atıyor saklıyor. Diğeri de üzerine binip bisikletimi alıp gidiyor" dedi.

"O benim çocukluk hayalim, ilk bisikletimdi"

Bisikletinin maddiyattan çok manevi değerinin olduğunu söyleyen Tekin, "O benim çocukluk hayalim, ilk bisikletimdi. İşe gidip gelmek için aldım aslında ben onu. Daha sonrasında o bende bir tutkuya dönüştü. Biraz daha yarı profesyonel binmeye çalışıyorum, Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneğine üyeyim. Orada insanları bisiklete binmeyi teşvik etmeye çalışıyoruz, daha temiz çevre için ve sağlık açısından. Biz bu yönde çaba sarf ederken, insanların bu tarz hareketleri maalesef kötü etki bırakıyor. Ben o bisikleti kendimden fedakarlık ederek aldım. Ama insanlar böyle gelip 2 dakikanın içerisinde rahatlıkla bütün hayalinizi alıp götürebiliyorlar. Benim çocukluk hayalimi 2 dakikanın içerisinde çalıp gittiler maalesef. Onlar kendilerince makul bir fiyata satacaklar belki ama maddiyatından ziyade benim için manevi değeri de vardı" diye konuştu.

Hırsızların bir an önce yakalanmasını talep eden Tekin, "Güvenlik kamerası kayıtlarını defalarca izledim. Yüzleri de çok açık bir şekilde görünüyor. Şuanda polis ekipleri de şahısları bulabilmek için çalışıyorlar. Yüzlerinden kimlik tespiti yapmaya çalışacaklar, inşallah en kısa zamanda da bulunur" şeklinde konuştu.