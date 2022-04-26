İftar saatinde trafodaki kablo çalındı: Mahalle karanlığa gömüldü

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece'de kimliği belirsiz kişi veya kişilerce trafodaki elektrik kablosu çalındı. İftar saatinde karanlığa gömülen mahallenin elektriği 4 saatlik çalışmanın ardından geldi.

Olay, Cumartesi akşamı saat 20.00 saatlerinde Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce mahalleye enerji sağlayan trafodan 6 metrelik kablo çalındı. Bunun üzerine mahallenin elektriği kesildi. İftar saatinde elektriğin gittiğini fark eden mahalleli firmayı arayıp şikayette bulundu. Olay yerine sevk edilen ekipler, yaptıkları çalışmada 6 metrelik kablonun çalındığını tespit etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemenin ardından şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İncelemenin ardından elektrik firmasına bağlı çalışanlar yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından trafoyu tamir edip, mahallenin elektriğini açtı.

Mahallenin bakkalı Mezaim Selam, "Elektrikler kesildi. Kepengimin açık olan tarafını kapattım hırsızlık olmasın diye. Döndüğümde saat 00.00 ila 00.30 arasındaydı elektrikler geldi. İndim aşağıya kepenklerimi kapattım tekrar eve gittim. Saat 20.30 falan kesildi, hemen hemen 4 saatlik bir kesinti oldu. İftar saatindeydi, gereken neyse yapılsın. Kabloyu mu trafoyu mu çalmışlar, onun için gitmiş" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa